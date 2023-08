Si sente male al parco, riprende i sensi grazie alla “manovra salvavita” della polizia

La manovra salvavita degli agenti di polizia di Marcianise ha scongiurato la morte di una donna straniera di 45 anni. È successo questa mattina, all’interno del “Parco urbano” di Marcianise. Sembrava una mattina tranquilla, ma un presunto infarto ha fatto scivolare tutto nell’emergenza: la serenità è una conquista ardua e quella del cuore ancora di più.

Così, è giunta una telefonata al 113 per la presenza di una persona priva di conoscenza a Marcianise. Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante del commissariato locale - formati per il soccorso sanitario - hanno prestato le prime cure alla donna che, a terra e in grave crisi respiratoria, aveva le funzioni vitali compromesse. Le manovre “salvavita” hanno poi consentito alla donna di recuperare il respiro autonomo. Subito dopo è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. La formazione degli agenti della polizia sulle manovre salvavita continueranno anche con l’arrivo del nuovo questore di Caserta, Andrea Grassi, che ieri ha ricevuto la visita istituzionale del comandante della Polizia Municipale di Caserta, Luigi De Simone.

