Vendevano "bionde" nel mercato chiuso per Covid: contrabbandieri denunciati

S. MARIA C. V. - Blitz della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere, guidata dal comandante Giuseppe Aulicino, nei pressi dell'area mercato.

Gli agenti questa mattina, nel corso degli abituali interventi volti a contrastare il fenomeno del contrabbando, hanno sequestrato nei pressi dell'area mercato oltre 4 chilogrammi di tabacchi pronti ad essere messi in vendita illegalmente.

Già nei giorni scorsi, infatti, gli agenti della polizia municipale sammaritana avevano notato nei pressi dell'area mercatale un andirivieni di persone sospetto dal momento che il mercato è chiuso ed hanno ipotizzato che ci fosse un illecito in atto. Difatti, a seguito dei dovuti accertamenti, gli agenti hanno beccato in flagranza i venditori stranieri e hanno sequestrato oltre 4 chilogrammi di lavorati esteri di provenienza dell'Est Europa che erano nascosti all'interno di uno zaino gettato tra i rifiuti e la vegetazione.

