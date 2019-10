La spy story de noantri tra il prof, il greco e la fata di Caserta

Lui gira per gli Usa dove viene invitato a decine di conferenze e pubblicizza il suo libro, lei ha lanciato un proprio marchio di costumi da bagno, l'altro è letteralmente sparito nel nulla. Lui, lei, l'altro. Non è una storia d'amore, ma piuttosto una sorta di spy-story costruita su una serie di personaggi improbabili: sono George Papadopoulos, sua moglie Simona Mangiante e il professore-faccendiere Joseph Mifsud. Su questi tre nomi, da circa tre anni, si è costruita una trama che, fosse vera, configurerebbe uno dei più grandi scandali politici della storia. Invece, più probabilmente, si è trattato di una sorta di telenovela, magari affascinante, ma a cui è sempre più difficile credere. Una spy-story de noantri a cui però ha voluto credere soprattutto il governo Usa che ha fatto pressioni sul nostro presidente del consiglio per far incontrare il ministro della Giustizia americano, William Barr, con i vertici dei nostri Servizi segreti. Tre personaggi originali: la femme fatale, il greco e il prof scomparso. Di loro se ne sono dovuti però interessare almeno cinque capi di governo e almeno altrettante agenzie di intelligence. Appena mercoledì scorso persino il presidente del consiglio italiano, Giuseppe Conte, ha dovuto riferire al Copasir (Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che sovrintende i nostri Servizi segreti) su questo intrigo che nei suoi protagonisti risulta assai particolare .



«Da questa storia abbiamo avuto tantissima pubblicità e ammette Simona c'è anche una casa di produzione che sulle nostre vicende ci sta girando una docu-serie». Lei però terminate le riprese ha da qualche mese lanciato una sua marca di costumi da bagno. Il sogno? «Mi piacerebbe spiega candidamente lanciare questa mia linea in Italia, magari alla manifestazione Capri Hollywood che si terrà sull'isola azzurra a dicembre». Bella, occhi color ghiaccio, Simona Mangiante è nata a Caserta 34 anni fa. Avvocato, arriva al Parlamento europeo dove lavora nello staff dell'ex presidente Schultz con una delega alle politiche sui minori. Lì, l'eurodeputato Gianni Pittella le presenta l'ormai introvabile professore maltese Joseph Mifsud. Quando le scade il contratto alla Ue, Pittella le consiglia di andare a lavorare nello studio londinese di Mifsud, ma l'esperienza dura appena 3 mesi. Arrivata a Londra, Mangiante racconta di aver ricevuto un messaggio via Linkedin da George Papadopulos che in quel tempo era membro del comitato consultivo per la politica estera nella campagna elettorale di Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2016. È l'inizio di una storia d'amore che sfocerà in un matrimonio. Nel frattempo è proprio Simona a presentare il professore-faccendiere al suo futuro sposo.



Papadopulos e Mifsud si incontrano a Roma, nella sede della Link Campus dove il docente ha ottenuto una collaborazione, poi a Londra. Secondo Papadopulos come scrive nel suo libro che negli Usa ora va a ruba il professore gli promette delle mail compromettenti hackerate a Hillary Clinton, probabilmente da gruppi governativi russi. Per quelle mail The Donald è finito sotto indagine da parte del procuratore Mueller che però non ha trovato prove di influenze russe. Ed è così che nasce il «Russiagate al contrario»: secondo Papadopulos l'offerta delle mail sarebbe stata nient'altro che una trappola per far finire sotto impeachment il presidente americano. Peccato che in realtà George Papadopulos, pur essendo nel comitato elettorale di Trump, in realtà The Donald l'avrebbe visto solo da lontano. Papadopulos, in pratica, era una pedina di terz'ordine nella macchina elettorale di Trump. Nonostante tutto Papadopulos è sicuro di essere stato avvicinato per inguaiare il futuro presidente Usa e che il piano non sarebbe stato possibile a suo dire - senza la collaborazione dei servizi segreti italiani, britannici e australiani. Ed è così che ora pubblicizza il suo libro ed è invitato a decine di conferenze. «Diciamolo ammette sua moglie Simona da questo caso la nostra vita in fondo è cambiata in meglio».



Il tramite del presunto spy-gate resta però l'ambiguo professore Joseph Mifsud. Se in giro per il mondo può vantare (e spesso millantare) conoscenze di alto livello, in Italia lo ricordano molto bene gli agrigentini. Il docente era stato nominato infatti presidente del Consorzio Universitario di Agrigento e presentato come il «Maradona delle università». Peccato che l'accademico sia stato poi condannato dalla Corte dei Conti di Palermo a risarcire un danno erariale di 49mila euro. In fondo, l'unico mistero di questo spy-gate all'amatriciana è su dove sia finito questo professore-faccendiere maltese. Di lui si sono perse le tracce da oltre un anno, tutti lo cercano e nessuno lo trova. Un po' come il filo di questa fantomatica spy-story che avrebbe dovuto cambiare le sorti della più grande democrazia mondiale servendosi di una bella e intelligente fata di Caserta, un collaboratore di basso rango del presidente Trump e di un professore, assai originale, depositario di chissà quali segreti che nessuno ha ancora trovato. Forse neanche la fantasia di Ian Flaming avrebbe partorito personaggi più complessi come il suo James Bond. © RIPRODUZIONE RISERVATA