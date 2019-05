Venerdì 31 Maggio 2019, 07:55

Simone è un ragazzo di diciassette anni vispo e allegro affetto dalla nascita da tetraparesi spastica, una patologia che gli limita i movimenti e la sensibilità muscolare. Ciononostante riesce a utilizzare il computer, il telefonino e il tablet, ed è un grande tifoso del Napoli e appassionato di musica leggera. È circondato dall’amore dei genitori, ma come tutti i suoi coetanei desidererebbe anche frequentare persone della sua età, e andando scuola. Ma non può, non per la sua malattia, che seppure invalidante gli consentirebbe di avere rapporti sociali più o meno regolari. Piuttosto perché la sua famiglia vive in una delle città più complicate d’Italia, Castel Volturno, che appesantisce l’esistenza di chiunque vive sul suo territorio.L’inadeguatezza dei servizi pubblici è la costante, al punto che la gente è assuefatta al delirio. Ma non i genitori di Simone, almeno non più. Appena trasferiti da San Antimo, dove il ragazzo frequentava le elementari in una scuola normale, sette anni fa, scoprirono che per il loro figlio a Castel Volturno non c’era possibilità di continuare gli studi. Perché qui il municipio è in default e non ci sono soldi quasi per nulla, meno che per il servizio trasporto scolastico, sia per gli studenti normodotati, meno per gli inabili. Ingoiato il boccone amaro, i genitori di Simone si sono messi alla ricerca di un istituto più adatto alle sue esigenze, e che fosse dotato anche del trasporto.L’istituto adatto fu trovato due anni fa, ma a Pozzuoli. E i regolamenti locali prevedono che i trasporti degli studenti possono essere garantiti solo nel territorio provinciale. In pratica, i genitori di Simone per fargli frequentare quest’istituto avrebbero dovuto accompagnarlo fino al confine del Lago Patria, e poi trasferirlo sui mezzi della scuola puteolana. A questo punto l’Asl di Mondragone, competente per Castel Volturno, propose ai genitori del ragazzo un istituto che si trova proprio nel centro domiziano a Mondragone. Ma Simone alla prima visita non ebbe una buona impressione della scuola. La mamma lo ha condotto, allora, in un istituto a un chilometro dalla casa dove vivono. Qui Simone è sembrato felice. Ma i suoi sentimenti di gioia si sono scontrati di nuovo con la burocrazia. Per frequentare l’istituto vicino casa, infatti, deve sostenere delle nuove visite mediche che attestino la sua capacità psicofisica. I genitori convinti che risulterà idoneo chiedono di fissare le visite al più presto. Accade a Natale. Da allora sono passati sei mesi e Simone attende ancora poter esser visto dalla commissione medica dell’Asl.