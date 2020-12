II computer, i telefonini, gli hard disk sequestrati a Mario De Michele gli vanno restituiti, senza possibilità di appello. Ché, se è vero che allo stato attuale è sospeso dall’Ordine dei giornalisti per effetto dell’indagine che lo vuole «autore» degli attentati ai suoi stessi danni, è anche vero che all’epoca del sequestro era ancora un giornalista in attività e il materiale contenuto nei supporti informatici non poteva considerarsi utile solo alla ricostruzione dei fatti per i quali è indagato, ma anche informazioni inerenti la professione svolta e, in quanto tali, da tutelare sotto il profilo della segretezza.

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Napoli, furto dell'orologio da 140mila euro: preso il complice... LA SCOPERTA Napoli, sequestrate 3456 pillole «anti-covid» cinesi:... ESTERI Elezioni usa 2020, la Corte Suprema boccia il ricorso del Texas:...

LEGGI ANCHE Napoli, furto dell'orologio da 140mila euro: preso il complice del rapinatore di turisti

È il ragionamento dell’avvocato Mario Griffo, difensore di De Michele, che se in un primo momento non aveva trovato riscontro presso il tribunale del Riesame di Napoli, ieri ha incontrato il favore della Suprema corte. La Cassazione ha infatti annullato senza rinvio il sequestro del materiale informatico trovato in casa di De Michele, a Cesa, il giorno in cui ci fu la discovery dell’indagine sul suo conto. Come si ricorderà, l’anno scorso il giornalista denunciò di essere rimasto vittima di una sparatoria mentre si trovava in una zona isolata del Casertano. Ottenne la scorta e divenne un paladino dell’anticamorra. Qualche mese dopo, in pieno lockdown, tornò a riferire alle forze dell’ordine di essere stato preso di mira da anonimi sparatori che si erano dilettati, di notte, in una sorta di tiro al bersaglio contro la sua abitazione. Si scoprì, però, che a esplodere quei proiettili era stato De Michele stesso e che, per giunta, aveva usato una pistola detenuta legalmente. Crollò, il giornalista, confessando di avere simulato il secondo attentato perché si era visto «messo da parte» durante il periodo del lockdown, dopo mesi alla ribalta tra ospitate in tv e interviste sui giornali, ma sostenne che la prima sparatoria era realmente accaduto.



Non bastò a consentirgli di conservare la scorta che gli fu revocata con la stessa velocità con la quale gli era stata assegnata. Poi arrivò la sospensione per 12 mesi disposta dal consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti che lo ritenne responsabile di «comportamenti lesivi per la categoria».

Quanto alle indagini sugli attentati ritenuti «farlocchi» dalla Procura di Napoli Nord, non sono ancora concluse. L’inchiesta verte sull’esito degli esami balistici, che hanno smentito la versione di De Michele in merito al secondo attentato, su alcuni interrogatori e sull’esame dei supporti informatici rimasti sotto sequestro, prima della decisione della Cassazione di ieri, per sette mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA