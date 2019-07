Sabato 6 Luglio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un torbido ricatto, un intreccio di parentele che un imprenditore di Villa Literno cercò di sfruttare a suo favore per ottenere la ritrattazione di un testimone al processo sul monopolio Carburanti, che vide alla sbarra Nicola Cosentino e i suoi fratelli, procedimento poi finito con una raffica di assoluzioni prima in Appello, poi in Cassazione e con un testimone chiave ritenuto dai giudici «inattendibile». La vicenda della mazzetta da 200mila euro per la licenza e i lavori del parcheggio di via San Carlo a Caserta se fu pagata, non coinvolse il sindaco Marino. L’imprenditore 70enne di Villa Literno, Michele Patrizio Sagliocchi, ieri è finito agli arresti. Marino fu vittima di un piano ordito a tavolino proprio da Sagliocchi il cui scopo era fare pressioni sul testimone chiave del processo Carburanti difeso dal suocero del sindaco, il penalista Delio Iorio. Progetto naufragato del tutto. Come le accuse a carico del sindaco la cui posizione è stata archiviata su richiesta dei pm Fabrizio Vanorio e Alessandro D’Alessio. È emerso infatti che ai danni del primo cittadino c’è stato un tentativo di ricatto e che non ha incassato alcuna mazzetta. L’imprenditore Sagliocchi, secondo la Dda, cercò di fare pressioni su Marino, sostenendo falsamente di avere pagato una tangente anche a lui per costringerlo a parlare col suocero e fare in modo che inducesse il suo assistito, il testimone Luigi Gallo, a ritrattare le accuse che sostenne al processo Carburanti, in cui il costruttore era imputato. Le pressioni su Marino avvennero come etto per arrivare a Delio Iorio, suocero del sindaco e avvocato del testimone Gallo. Sagliocchi, da ieri in carcere a Secondigliano, sarà interrogato lunedì. Difeso dall’avvocato Giovanni Cantelli, avrà la possibilità di respingere le accuse a suo carico, accuse parzialmente contestate anche agli ex dirigenti del Comune Francesco Biondi e Carmine Domenico Nocera e sull’ex assessore Giuseppe Greco, per i quali si procede in stato di libertà per l’ipotesi di corruzione e fatti avvenuti tra il 2008 e il 2012. Secondo quanto emerso l’imprenditore, amministratore delle società che si sono succedute nella costruzione del parcheggio interrato su tre piani, avrebbe pagato mazzette per 200mila euro in contanti ai due architetti, direttori dei lavori, e all’ex dirigente del settore urbanistico del Comune, per agevolare il rilascio del permesso a costruire e per evitare controlli sul cantiere da parte delle autorità preposte».Soddisfatto il primo cittadino di Caserta. «L’archiviazione risale a un po’ di tempo fa, come sempre sono rispettoso del lavoro dei magistrati e preferisco su questi argomenti non commentare». «Da operatore della giustizia, - ha aggiunto Carlo Marino - i provvedimenti dei magistrati vanno sempre rispettati sia quando si è d’accordo e fanno piacere e sia quando si può non essere d’accordo. È chiaro che sono contento».Sagliocchi risponde anche di accuse che vanno oltre la storia della mazzetta per il parcheggio. Scrive il gip, l’imprenditore è responsabile di concorso esterno con il clan dei Casalesi. Ed è questo il principale capo di imputazione agli atti dell’inchiesta delegata dalla Dda alla guardia di finanza di Roma. Il quadro indiziario ricostruito dagli investigatori, anche sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di intercettazioni, inquadra l’imprenditore del settore immobiliare e del commercio dei carburanti, nell’orbita dei «soci» di Michele Zagaria. Sagliocchi, ritiene la Dda, monetizzava assegni e cambiali, anche di provenienza estorsiva, che gli venivano consegnati da Carmine, Antonio e Pasquale Zagaria. In questo modo il gruppo criminale otteneva pronta disponibilità di somme liquide senza passare per gli ordinari canali bancari.