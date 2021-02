"La mia decisione è irrevocabile". Il sindaco di San Felice a Cancello, nel Casertano, Giovanni Ferrara si è dimesso. In una lettera indirizzata al segretario comunale ha deciso di gettare la spugna dopo settimane di riflessioni a seguito di una serie di incomprensioni sia con alcuni dipendenti comunali che con organi esterni.

"Credo fortemente nel valore e nell'importanza del ruolo che mi è stato concesso, - scrive Ferrara - avendo grande rispetto verso i cittadini che mi hanno votato e sostenuto in questi anni. Non potendo più adempiere in modo corretto e nei giusti modi al mio ruolo, preferisco fare un passo indietro". Le redini dell'ente locale ora sono nelle mani del vicesindaco Orlando Savino, in attesa della nomina del commissario da parte della Prefettura di Caserta. Il Comune di San Felice a Cancello andrà al voto già a maggio.

