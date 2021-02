SUCCIVO - "Non ci sono più le condizioni politiche per governare e quindi nell'interesse della città mi dimetto da sindaco".

In sintesi questa la motivazione con cui Gianni Collela, sindaco di Succivo da pochi mesi, ha gettato la spugna e rimesso il mandato.

“Come detto sin dal primo giorno d’insediamento, la porta dell’ufficio del sindaco è rimasta sempre aperta a tutti i cittadini - ha aggiunto Colella - l’obiettivo dell’azione politica è sempre stato quello di agire nell’interesse di tutti e non dei singoli, non ho mai cercato di “comandare” e/o “gestire” ma solo di amministrare. Sin dall’inizio del mandato popolare ricevuto, il sottoscritto ha cercato di interpretare il suo ruolo con onestà, diligenza, coerenza, abnegazione e spirito di servizio senza mai tradire gli impegni programmatici presi con la sottoscrizione della candidatura e di essersi prodigato per perseguire un’azione di risanamento e rilancio amministrativo, dedicando senza alcun rimpianto al mio amato Paese tempo, studio ed impegno”.

Però per il sindaco “non è più possibile salvaguardare la coesione di indirizzo dell’azione amministrativa per continuare a perseguire unitariamente la piena governabilità dell’Ente, visti i contrasti all’interno della maggioranza e vista l’impossibilità di attuazione del programma elettorale da tutti condiviso e sottoposto ai cittadini di Succivo. Certo della considerazione da parte della Cittadinanza sul mio operato da sindaco e sulla mia persona, rassegno le dimissioni dalla carica di sindaco, essendo quest’ultime un passaggio obbligato, un atto di coraggio e non di resa o sconfitta, avendo preso atto che lo spirito del 2016 è venuto meno”.

Ultimo aggiornamento: 18:26

