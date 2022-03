Alla Sma road safety di Marcianise via al progetto «psicologa del buonumore»

La ricerca di un maggior benessere aziendale sta spingendo una rivoluzione all'interno delle imprese. È il caso della Sma road safety, impresa storica di Marcianise, parte del gruppo Industry Ams, che produce dispositivi di sicurezza stradale passiva all'avanguardia come attenuatori d'urto ipertecnologici e scelti, tra gli altri, anche dal nuovo Ponte di Genova, l'Eurasia Tunnel di Istanbul e le autostrade di Doha in Qatar.

«Uno degli esperimenti di cui siamo più orgogliosi - spiega il ceo Roberto Impero - è aver introdotto stabilmente nella nostra azienda una figura professionale interamente dedicata al benessere dei dipendenti: la psicologa del buonumore».

«Alla nostra chief happiness officer - racconta - abbiamo chiesto di effettuare analisi della felicità all'interno della nostra azienda, mettendola a disposizione di tutti i lavoratori con l'obiettivo di migliorare e potenziare a 360 gradi il buonumore di chi contribuisce ai successi dell'impresa. Crediamo fermamente che, oggi più che mai, far sentire le persone coinvolte e ascoltate sia un passo in avanti imprescindibile per attrarre e trattenere talenti all'interno di una cultura aziendale positiva» ha detto.