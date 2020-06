Sembrerà spoglio il lungo e suggestivo cannocchiale della Reggia privo delle grandi lanterne che lo addobbavano e che sono state rimosse per tutelare l'incolumità del pubblico e salvaguardare il patrimonio. Un intervento d'impatto ma necessario per scongiurare i rischi legati allo stato dei lampioni. Perciò, in seguito al monitoraggio effettuato in questi mesi, i restauratori della Reggia hanno smontato i 17 lampioni. Le verifiche che hanno portato alla decisione sono cominciate subito dopo il crollo di una delle strutture, avvenuto a fine febbraio, che aveva messo in allarme i tecnici sulla condizione di tutti i lampioni. Era il 17 febbraio, infatti, quando a causa di un processo di corrosione, cadde una delle lanterne sulla quale si intervenne immediatamente.

Le operazioni di restauro e pulitura, sono tornate a far risplendere la pregiata decorazione a cesello, in ottone, nascosta dai secoli e da numerosi strati di vernice verde. Dopo quell'episodio, approfittando di questi mesi di chiusura, si sono effettuate ulteriori accurate indagini che hanno evidenziato l'accentuarsi di problemi di carattere statico tali da compromettere la tenuta di tutte le lucerne. Così, gli specialisti del museo hanno provveduto a smontare le lampade sostenute da una struttura portante in ghisa. Le indagini dei restauratori hanno portato alla luce la presenza di ruggine e il distacco delle vernici su tutti i supporti nonché la rottura di elementi di sostegno in ottone in una parte di essi. Una condizione provocata dal tempo (le lampade sono lì da almeno due secoli) ma anche dalle continue sollecitazioni dovute alle forti correnti d'aria che si incanalano nel Cannocchiale. Vibrazioni che si ripercuotono, in particolar modo, sulla parte in ottone che costituisce il raccordo tra il braccio in ghisa e l'intelaiatura, di rame e ferro, della lampada.

«Tali forze - spiegano gli esperti - hanno, nel corso del tempo, stressato le diverse componenti e danneggiato i braccetti in ottone, più fragili, e i perni, compromettendo la tenuta statica di tutte le lampade». Dopo una preliminare opera di pulizia dalla polvere e dal guano, le lucerne sono state trasportate nei depositi dove saranno singolarmente trattate.

Intanto, la direzione della Reggia ha dato mandato agli uffici preposti affinché il loro restauro e riposizionamento possano essere inseriti nell'ambito degli interventi di conservazione e manutenzione già programmati per sveltire le procedure e rimetterle a posto al più presto. Un intervento, anche questo, che documenta come la Reggia non si sia mai fermata in questi mesi di chiusura al pubblico che, anzi, «sono serviti a effettuare verifiche e interventi volti a salvaguardare il patrimonio del Complesso e a tutelare la sicurezza di tutti i suoi fruitori», sottolineano i responsabili del monumento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA