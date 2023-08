Softlab, i 250 addetti di Caserta e Maddaloni ancora senza stipendio: appello dei sindacati

«Non campiamo di aria fritta»: è il grido d'aiuto e di rabbia lanciato in una nota dai lavoratori delle sedi di Caserta e Maddaloni della Softlab, azienda di informatica, che lamentano due mesi di stipendi arretrati.

Una settimana fa gli addetti Softlab - sono circa 250 tra le due sedi casertane - avevano manifestato con un presidio a Roma all'esterno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), chiedendo l'immediata erogazione dello stipendio, che in quel momento riguardava solo il mese di giugno; sono trascorsi altri sette giorni e la situazione non è cambiata, anzi si è aggiunto il salario di luglio. Nella nota i rappresentanti sindacali interni all'azienda aderenti alle sigle dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Ugl, parlano di «disperazione di noi tutti» e di «speranza nelle istituzioni, che il ministero, la Regione e le stesse segreterie possano far valere i nostri diritti primari, ricevere le competenze, pagare i conti, vivere».

I ritardi si aggiungono alle scarse prospettive produttive dell'azienda, almeno per le sedi casertane (Softlab ha sedi in tutta Italia), circostanze che preoccupano fortemente i sindacati; anche perché i 250 addetti Softlab di Caserta e Maddaloni sono frutto di una reindustrializzazione, ovvero sono tutti ex dipendenti della Jabil, multinazionale americana con stabilimento a Marcianise, dalla quale negli ultimi anni sono fuoriusciti oltre 300 lavoratori, che sono stati poi riassunti a spese della stessa Jabil da altre aziende, come appunto Softlab, che si erano impegnate a garantire un futuro occupazionale agli ex Jabil e produttivo per il territorio casertano.

Appena nel marzo scorso l'azienda ottenne un prestito pubblico di 12 milioni di euro previsto per le aziende in crisi, di cui i sindacati hanno chiesto conto nella riunione tenutasi una settimana fa al Mimit in seguito alla manifestazione dei lavoratori Softlab.