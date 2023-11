Sciopero di otto ore ed ennesima manifestazione di protesta dei lavoratori della sede casertana della Softlab, azienda di informatica che circa tre anni fa ha acquisito i dipendenti provenienti dalla reindustrializzazione di Jabil. Ieri mattina si sono dati appuntamento davanti all'uscita del casello autostradale di Marcianise, da dove hanno sfilato in corteo lungo la strada provinciale 335 fino ad arrivare alla sede di Maddaloni dell'azienda, percorrendo circa 3 chilometri. Una manifestazione, organizzata dalle segreterie provinciali di Fim, Fiom e Uilm con le Rsu di tutto il gruppo, durata un paio d'ore e che ha provocato il blocco del traffico sulla strada che da Marcianise conduce a Maddaloni, già sempre molto frequentata dalle auto, causando numerosi disagi.

Dopo le ultime settimane in cui i lavoratori hanno manifestato con cortei e presidi, l'ultimo presso la Prefettura di Caserta, la protesta è stata organizzata per il mancato pagamento di stipendi ad alcuni lavoratori e della parte di cassa integrazione che spetta all'azienda ad altri addetti. Sono circa 230 i lavoratori della sede di Maddaloni della Softlab, dopo la chiusura della sede di Caserta, tutti ex dipendenti della multinazionale Jabil di Marcianise, fuoriusciti da quest'ultima negli anni scorsi in seguito ad una crisi produttiva e assunti in Softlab sulla base di incentivi pagati da Jabil e di processi di reindustrializzazione voluti dalle istituzioni governative e regionali ma mai decollati. Inoltre, l'azienda, diversi mesi fa, ha ottenuto un prestito di 12 milioni di euro da Invitalia proprio per sostenere gli emolumenti dei lavoratori che, intanto, vantano diversi mesi di arretrati. Quasi tutti i lavoratori passati da Jabil a Softlab tre anni fa, causa mancanza di progetti produttivi, hanno effettuato la cassa integrazione in modo quasi continuativo, così come facevano in Jabil.

Alla mancanza di lavoro, solo una piccola parte (una trentina di addetti) sta lavorando ad una commessa, si aggiunge il ritardo da parte di Softlab nel pagamento ai lavoratori delle somme di sua competenza, e ciò dal mese di luglio: così quei pochi dipendenti impegnati non percepiscono lo stipendio, mentre quelli che fino ad ottobre hanno alternato cassa integrazione e qualche ora di lavoro settimanale, attendono la parte di competenza di Softlab, mentre l'Inps ha regolarmente pagato le somme che gli spettano. Ad oggi quasi tutti i lavoratori sono comunque in cassa integrazione a zero ore, ma l'ammortizzatore sociale scade il 31 dicembre, e dopo, senza proroga, i lavoratori casertani di Softlab rischiano di andare in disoccupazione. «Ancora una manifestazione cittadina - dice la Fiom Cgil in un comunicato - per evidenziare e denunciare il dramma che vivono i lavoratori vittime di una reindustrializzazione fallita. Le istituzioni devono intervenire immediatamente perché non c'è tempo da perdere e a dicembre scadono gli ammortizzatori sociali».

Intanto, il tempo stringe e i sindacati chiedono alle istituzioni e alla politica di intervenire con il Governo almeno per ottenere un prolungamento della cassa integrazione per la maggioranza dei lavoratori Softlab. Lunedì, poi, i sindacati e i lavoratori incontreranno i parlamentari del Casertano nella riunione convocata dal sindaco Marino, in qualità di presidente regionale dell'Anci, per il "Tavolo sullo sviluppo della provincia di Caserta", richiesto nella riunione in Prefettura lo scorso 31 ottobre e che doveva svolgersi il 27 novembre e poi rinviato. Parteciperanno anche l'assessore regionale , Antonio Marchiello e il presidente di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone.