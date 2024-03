Dopo la manifestazione alla Regione, i lavoratori della Softlab da lunedì sono in presidio fisso favanti alla Prefettura di Caserta e stanno operando un volantinaggio per coinvolgere cittadinanza e istituzioni a partecipare alla manifestazione di venerdì prossimo nel capoluogo. Ieri mattina, la disperazione dettata dalla drammatica situazione in cui sono coinvolti, ha spinto i lavoratori ad operare un sit-in bloccando il traffico, durato pochi minuti. Una delegazione è stata ricevuta in Prefettura.

«Come sindacati - dice il segretario provinciale della Fiom, Francesco Percuoco - abbiamo fatto presente ai funzionari prefettizi che le istituzioni come il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Campania e la stessa Prefettura, pur dimostrando vicinanza e solidarietà non stano incidendo più di tanto nell'individuare una soluzione che liberi i lavoratori da uno pseudo imprenditore che li tiene in ostaggio. I ritardi dei pagamenti arretrati e nel concedere la cig sta creando notevoli disagi per far fronte alle spese quotidiane incidendo sulla stabilità delle famiglie».

Una situazione molto grave in cui si trovano gli ex dipendenti Jabil passati a Softlab con la speranza di una reindustrializzazione che ora si trovano a rischio licenziamento e senza soldi. «L'imprenditore - afferma il segretario provinciale della Uilm, Ciro Pistone - che ancora non ha onorato le promesse fatte nell'ultima riunione al Ministero, ha fatto intendere che l'Inps avrebbe bloccato la proroga di cig di sei mesi, gli arretrati continua a non pagarli, per cui i lavoratori sono esasperati e qualcuno di loro non riesce a mettere nemmeno il piatto a tavola. Siamo alla massima mortificazione della dignità delle persone, le istituzioni devono fare in modo che questi lavoratori possano avere subito garanzie con ammortizzatori sociali e soggetti che possano garantire loro un futuro lavorativo».

Infine l'appello: «a unirsi alla lotta per la difesa del lavoro e di partecipare alla manifestazione del 15 che partirà alle 9,30 dal piazzale della stazione». Infine, Cgil Cisl e Uil «invitano il sindaco Carlo Marino a convocare con urgenza il Tavolo aperto in Prefettura e da lui guidato come presidente di Anci Campania, tavolo al quale la deputazione parlamentare e la politica di cui fanno parte devono presentarsi con proposte concrete perché il tempo degli impegni a vuoto è finito».