CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Aprile 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cantieri blindati. Da ieri mattina, un cordone di carabinieri, polizia e guardia di Finanza ha messo fine alla lotta sui cantieri contesi e alla guerra dei poveri: operai da sei mesi senza lavoro contro operai appena occupati. Da 10 giorni, i 54 edili esclusi dal piano di reintegro occupazionale (personale collocato in disoccupazione e in Naspi) con un presidio permanente, bloccano l'unico cantiere ancora attivo. E da 10 giorni le attività edilizie sono sospese. L'esasperazione è forte perché non si sono fatti progressi significativi sul calendario di riassunzione e ritorno al lavoro, nonostante i tavoli istituzionali con il sindaco di Maddaloni e le consultazioni tra le segreterie provinciali di Fillea-Cgi, Filca-Cisl, Feneal-Uil, Ugl con la aziende titolari di commesse (Segesa, Gnarra Costruzioni, Calbit, Cacem e Temar del gruppo Edimo). Così, un irrisolto problema imprenditoriale e sindacale si è trasformato in un problema di ordine pubblico. Lo stallo è diventato insostenibile. Tanto che la Sogesa, affidataria dei lavori paralizzati dalla protesta, ha segnalato i «gravi fatti» alle autorità competenti investendo il Prefetto. I blocco a oltranza, ha «fortemente leso l'attività imprenditoriale e la prosecuzione della stessa».