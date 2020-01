Ha aggredito la moglie con un'ascia, ed ha tentato poi la fuga con il figlio minore alla vista dei poliziotti. Protagonista un 41enne di Gricignano d'Aversa ( Caserta), che è stato arrestato dalla Polizia di Stato - Commissariato di Aversa - per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; l'uomo ha infatti aggredito con calci e pugni gli agenti.

Solo dopo aver visto il 41enne in manette, la moglie ha trovato il coraggio di denunciarlo per i maltrattamenti subiti per anni durante la vita familiare. È emerso che l'uomo, assuntore di sostanze stupefacenti, avrebbe più volte minacciato e malmenato la donna pretendendo soldi per acquistare la droga; in occasione dell'intervento dei poliziotti, l'uomo si è servito di un'ascia. Il 41enne è finito in carcere.

