Solidarietà, la scuola La Sala di Aversa per il Santobono

Un Natale indimenticabile per gli studenti, i genitori e i docenti dell'Istituto Scolastico “La Sala” di Aversa ma anche un impegno nel segno della solidarietà in favore dei piccoli pazienti del polo onco-ematologico dell'ospedale Santobono-Pausilipon. E così, nella cornice del chiostro della basilica di San Francesco, ad Aversa, si è svolto l'evento natalizio, «A Joyful Traditional Christmas», articolato in tre appuntamenti - il 19, 20 e 21 dicembre - dedicati rispettivamente a scuola materna, primaria e nido. Il tema comune è stato il desiderio di riproporre la gioia del classico Natale, orgogliosi delle sue tradizioni, valori e momenti di condivisione. L'evento ha coinvolto gli studenti in un emozionante concerto composto da canti natalizi, scene recitate, balli e suggestivi giochi di luci e ritmo.

Ogni anno, l'istituto scolastico abbraccia una specifica causa benefica e quest'anno il sostegno è stato rivolto all'Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon, in particolare al polo oncoematologico pediatrico di Napoli.

L'impegno della scuola “La Sala” - attraverso questo progetto solidale - è stato sottolineare l'importanza di concentrare l'attenzione sulla beneficenza in favore degli ospedali pediatrici e sulla sempre necessaria donazione di sangue. Per questo, l'evento natalizio de “La Sala School”, ha coniugato l'impegno didattico con l'aspetto solidale, riscuotendo significative adesioni e grande apprezzamento.