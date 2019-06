CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 08:27

Arrestato dalla Polizia Stradale un 56enne napoletano in possesso di sostanze stupefacenti che nella sua abitazione aveva allestito una centrale per la coltivazione di cannabis: sequestrati altri 212 gr di marijuana, 155 piantine ed attrezzature per la coltura.Un equipaggio della Polstrada del Distaccamento di Cellole ha notato una Fiat Tipo lungo la Domitiana che, all'altezza dell'incrocio di via Fiumarelle a Mondragone, superava le auto incolonnate proseguendo in direzione Napoli. Gli agenti hanno fermato l'autovettura e sottoposto al controllo il conducente. L'uomo, Armando Taormin,56enne napoletano domiciliato a Sessa Aurunca, si è da subito mostrato particolarmente nervoso e non ha saputo fornire alcuna motivazione circa la manovra azzardata. Gli agenti, insospettiti dall'atteggiamento del soggetto, hanno ritenuto opportuno approfondire il controllo, ispezionando il portabagagli del veicolo ove rivenivano un borsone con una busta in cellophane contenente circa 50 grammi di marijuana ed un panetto di hashish dal peso di 17 grammi.