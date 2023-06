Sorpresi mentre rubano una macchina a Orta di Atella, arrestati in due

Il continuo girovagare di due persone a bordo di una macchina per le strade di Trentola Ducenta, anche con più passaggi nei pressi di autovetture in sosta, ha insospettito i carabinieri in servizio di controllo sul territorio, a bordo di un’auto “civetta”, a seguirli fino al comune di Orta di Atella, dove sono stati bloccati proprio mentre, con attrezzi da scasso, stavano tentando di rubare un’autovettura lasciata in sosta sulla strada.

È accaduto in pieno pomeriggio e i due ladri, un quarantaquattrenne e un trentacinquenne, entrambi di Giugliano in Campania, non si sono accorti di avere i militari alle costole e hanno tentato il colpo che ha fatto scattare le manette.

Gli arrestati, di cui uno già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, dovranno rispondere di furto in concorso e violazione degli o obblighi imposti dall’autorità giudiziaria. Entrambi sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione della competente autorità giudiziaria.