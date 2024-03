Sorpreso a rubare un'auto ad Aversa, preso 57enne: a casa gli “attrezzi” per i furti

Pensava di poter rubare un'auto indisturbato, non sapeva di essere nel mirino di una pattuglia dei carabinieri: ladro 57enne colto sul fatto ad Aversa. L'uomo, del Napoletano, è stato bloccato questa mattina in via San Lorenzo, dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Marcianise che hanno assistito al furto dell’auto.

L’uomo, dopo aver scelto l’auto da rubare, e pensando di non essere visto, con un movimento fulmineo aveva aperto la portiera con una chiave universale.

Dopo essere salito a bordo aveva avviato il motore della Alfa Romeo Giulietta con un dispositivo elettronico collegato alla centralina e stava cercando di allontanarsi. Ecco la sorpresa: ha trovato i carabinieri a sbarrargli la strada.

Le successive perquisizioni personale e domiciliare hanno consentito di sequestrare l'“attrezzatura professionale” per l’apertura e la manomissione delle auto, tutta di provenienza illecita, tra cui 53 cilindretti di avviamento autovetture, 3 blocchi di avviamento, 1 chiavino universale artigianale, 15 telecomandi, 34 chiavi di auto, 4 chiavi antifurto, 5 centraline, 3 blocchi elettronici, vari documenti di identità appartenenti vittime di furti di auto. Il 57enne è stato arrestato e accompagnato ai domiciliari. Dovrà rispondere di furto con violenza sulle cose.