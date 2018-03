Mercoledì 7 Marzo 2018, 19:48 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 19:54

Sorvegliato di pubblica sicurezza si allontana da Frattamaggiore e viene pizzicato dalla polizia in via Bronzetti a San Nicola la Strada. Quando ha visto le volanti ha cercato di scappare: inseguito, è stato bloccato dagli agenti delle Volanti coordinate dal commissario capo Michele Pota. Attualmente l'uomo è rinchiuso nelle celle di sicurezza della questura di Caserta, in attesa del rito per direttissima che si terrà nella giornata di domani.