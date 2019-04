CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Aprile 2019, 11:30

Tra scienza e gioco il Wwf dell'Oasi di San Silvestro di Caserta punta sui bambini delle scuole elementari per fare fronte all'emergenza «presenze aliene» nei nostri fiumi e laghi. Dove per presenze aliene si intendono, ad esempio, anche le semplici tartarughine tropicali che i genitori comprano ai bambini e che poi, una volta cresciute, disperdono nell'ambiente. Carnivore, voraci, e incontrastate nel nostro ecosistema che non contempla l'esistenza del loro predatore numero uno, ossia il caimano, le tartarughe imperano a danno di specie autoctone come girini, avannotti e tartarughe mediterranee. Da qui l'emergenza ambientale scattata già una decina d'anni fa e che oggi diventa da codice rosso. «Le future generazioni pagheranno il prezzo di scelte scellerate compiute molti anni fa e che oggi rischiano di compromettere in maniera irreversibile il nostro ecosistema spiega Maria Rosaria Paolella, responsabile del Centro educazione ambientale (Cea) dell'Oasi di San Silvestro - Ecco perché incontriamo i giovani cittadini di domani tra i banchi di scuola, per spiegare loro quanto è stato fatto in passato e quanto urgente sia l'argine che solo le buone pratiche quotidiane possono imporre».