Lunedì 10 Giugno 2019, 09:53

A mali estremi i rimedi opportuni, gli automobilisti che parcheggiano in divieto di sosta in strade strette e altamente trafficate, non si fanno fermare dalle multe. Per cui, si ricorre ai paletti neri con palla in cima e nastrino catarifrangente al collo.Di recente ne sono stati installati in via Leonetti e sono dirimpettai della serie dei cosiddetti «panettoni», dissuasori di sosta collegati con catenelle che l'impossibilità della sosta la determinano sul solo lato destro. Da una settimana il procedere dei pedoni è finalmente sicuro, tranquillo, non più passaggi a pancia in dentro e schiena aderente ai muri degli edifici, cunicoli tra i muri e le carrozzerie di auto lasciate in sosta.