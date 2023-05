"Benvenuti a Caserta" dice il cartello che alla rotonda di viale Carlo III accoglie i forestieri diretti alla Reggia, che dalla rotonda citata sta a un centinaio di metri, ma c'è le linea ferroviaria che ne impedisce il raggiungimento diretto. Le migliaia di visitatori che ancora sfilano in questi giorni sono esclusivamente diretti al complesso vanvitelliano, parco e appartamenti reali come attrattori, la città sta ai margini a fare da contrasto a tutto il bello monumentale e paesaggistico che riempie gli occhi. Il cartello di benvenuto della rotonda qui nel luglio 2020 era stato messo il timone di un aereo, la "deriva" in omaggio alla Scuola d'Aeronautica, simbolo inspiegabilmente rimosso ha per circonferenza una rete da cantiere, lavori mai iniziati ai cordoli danneggiati, emblematica dimostrazione di lungaggini che riguardano opere di minuta, ordinaria manutenzione cittadina. La città non traduce concretamente il saluto di benvenuto ai turisti, la Reggia li attrae, il contesto urbano immediatamente e ridosso li respinge. Il tasto dell'attenzione, la cura, la manutenzione da dedicare ai dettagli va battuto, si tratta di sanare con poca spesa e molta buona volontà una serie di guasti che sono come il grano di sale in più che rovina la minestra. Di opere di risanamento in progetto ce ne sono da tempo, le finanze sono quelle che sono, ma i guasti cui si accenna sono decennali, le riparazioni mai rientrate nel futuro progettuale dei tempi passati e nei tempi di oggi se ne patiscono ancora l'esistenza.

All'ingresso in città da sud si dipartono in parallelo ai due lati del viale Carlo III i "galoppatoi", potrebbero costituire attrattiva per pedoni e ciclisti, d'estate ombreggiati dal filare di tigli che sostituirono i platani, ma sono impraticabili. Un ulteriore tocco al degrado lo aggiungono gli automobilisti che parcheggiano indisturbati sul prato laterale, una striscia di verde che fa da tappeto agli alberi che andrebbe preservata e riservata ai pedoni. Sono ricorrenti le sollecitazioni a un programma di interventi da adottare con l'amministrazione comunale della confinante San Nicola la Strada che vi si affaccia, il risanamento non è stato mai affrontato, avvallamenti e acquitrini, aiuole scempiate da auto parcheggiate continuano a caratterizzarne lo stato e, quindi, l'impraticabilità.

E il biglietto da visita continua a restare sgualcito. L'accesso da nord non è dissimile, dall'Appia ci si immette su viale Ellittico che costeggia con la Scuola dell'Aeronautica e l'Università "Vanvitelli", due istituzioni di prestigio offuscate dalla buona porzione del peggio che si offre anche alla vista dei forestieri. Si comincia con la vasta area già occupata dai paninari nell'adiacenza della Università, poi dai capannoni ex Canapificio che sono da anni terra di nessuno. All'angolo che immette al sottopasso "Olimpia Starich" la recinzione è sbrecciata, alla rete di metallo l'affissione di tanti cartoni non protegge la veduta di macerie che invece sono visibilissime. L'area degradata è dirimpettaia dei Giardini Carolina, piccolo polmone di verde preservato da cancellata di recinzione che lascia intravvedere, però, il vasto prato la cui erba è cresciuta incolta, se ne faranno tra un po' balle di fieno ma lo spettacolo non è compatibile con la Reggia che è ad un passo.

Ci si immette, a distanza di pochi metri, nel sottopasso che sbuca al viale Carlo III, è un tuffo nel buio pesto così come nel sottopasso Amalia di Sassonia che va da viale Vittorio Veneto a viale Ellittico, filari di lampade al neon di tipo cimiteriale, niente a che fare con il sottovia Santa Lucia della variante Anas, le lunghe pareti e la volta pulita e illuminazione a giorno. Ma i due sottopasso condividono un'altra caratteristica negativa: lo sgretolamento del mattonato delle pareti in più parti, cumuli di macerie a tratti, un pericolo per automobilisti e motociclisti che procedono rasentando le mura. Il sottopasso più disastrato è quello che dal viale Carlo III immette sulla piazza antistante la stazione e indirizza al parcheggio interrato. Qui illuminazione assente, asfalto disastrato con buche paurose. Tutto quanto descritto è compreso nella immediata circonferenza della Reggia e offerto a quanti si mettono il fila per godersela.