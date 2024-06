Sovraindebitamento, firmata un'intesa tra Comune e Ordine commercialisti

Il Comune di Caserta e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Caserta hanno siglato un protocollo d’intesa che ha la finalità di tutelare i singoli individui e, più in generale, le famiglie in stato di sovraindebitamento. In particolare, l’accordo prevede di: assistere il cittadino che si trovi in una situazione di eccessivo indebitamento, anche al fine di salvaguardare la propria dignità personale; sensibilizzare cittadini, professionisti ed imprenditori sulle caratteristiche e sulle possibilità offerte dalla nuova disciplina, al fine di arginare la crisi e rilanciare consumatori ed imprese in difficoltà; diffondere l'educazione finanziaria nelle scuole secondarie di secondo grado, promuovendo un processo di alfabetizzazione finanziaria finalizzata a prevenire fenomeni di sovraindebitamento futuro.

L’obiettivo del protocollo d’intesa, quindi, è quello di consentire ai cittadini (consumatori, disoccupati, professionisti e imprenditori non fallibili) l’accesso alle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento, utilizzando come strumento operativo l’Organismo di Composizione denominato “OCC – ODCEC Caserta” costituito dall’Ordine come servizio gratuito per la fase conoscitiva e di raccolta della documentazione necessaria per l’avvio della pratica.

«Per noi - ha spiegato il sindacoCarlo Marino - il protocollo d’intesa riveste grande importanza soprattutto sotto il profilo sociale.

Il Comune si impegna sin d’ora a pubblicizzare questa convenzione e a supportare l’Ordine nell’organizzazione di eventi informativi e di formazione rivolti ai cittadini». «Come professionisti - ha aggiunto il presidente dell’Ordine di Caserta, Pietro Raucci - cerchiamo di dare una mano a chi ne ha bisogno. Abbiamo puntato a una collaborazione con i Comuni e con le Caritas, che sono i luoghi dove si recano le persone in difficoltà e, naturalmente, anche quelle che sono alle prese con problemi di sovraindebitamento».