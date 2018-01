Martedì 2 Gennaio 2018, 20:10 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 20:10

Spacciavano marijuana in pieno centro di Aversa, manette per tre giovani di Frignano. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: Vincenzo Liccardo, 21 anni; Alberto Di Mauro, 22 anni e Antonio Negozio, 20 anni, tutti residenti a Frignano, incensurati. Sono stati sorpresi a cedere dosi da una macchina. Il giudice ha concesso loro i domiciliari.