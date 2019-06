Sabato 1 Giugno 2019, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un richiedente asilo gambiano è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Caserta con l'accusa di spaccio di stupefacenti, in particolare hashish e marijuana. L'extracomunitario è stato fermato da alcuni agenti di polizia in servizio sulle moto in una zona di San Nicola La Strada solitamente frequentata da lavavetri e pusher.Ansumana Colley, 22 anni, è stato visto consegnare qualcosa ad un acquirente: gli agenti hanno cercato di fermare entrambi, ma l'acquirente è riuscito a scappare mentre lo spacciatore è stato fermato con una bustina in mano contenente droga. In suo possesso tre grammi di marijuana, 60 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio e 57 grammi di hashish contenute in 27 stecche che aveva nascoste negli slip. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Il gambiano è stato tradotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa dell'udienza giudiziaria di convalida.