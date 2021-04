Spaccio alla Rotonda di Caserta, arrestato pusher africano

Qualche giorno fa il sindaco Vito Marotta ha invocato la presenza dell'Esercito, ma alla «rotonda dello spaccio» di San Nicola la Strada, la vendita di droga continua. Un immigrato 21enne della Guinea è stato fermato dai carabinieri mentre vendeva hashish ad un 22enne di Caserta, che è stato segnalato alla prefettura di Caserta.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Terra dei Fuochi, multe e sequestri nel maxi blitz tra Melito e... IL CASO Incendio a Pignataro Maggiore,rogo distrugge la Tenuta Zingaro L'AMBIENTE Terra dei Fuochi, un tappeto di rifiuti:schiuma e scarichi tossici...

In una perquisizione, il 21enne, senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di altre 10 dosi di hashish per un peso di 7 grammi, nascoste all'interno della borraccia della bicicletta. Era già stato fermato altre volte con pochi grammi di droga e rilasciato.