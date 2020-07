Nel corso della notte, in via Rosa, nei pressi della stazione ferroviaria di ​Maddaloni, i carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Maddaloni hanno arrestato in flagranza di reato B.M., classe 1964, origine algerine ma residente a Maddaloni. L’uomo è stato bloccato dai militari dell’Arma che hanno accertato la cessione di quasi 3 grammi di hashish a un assuntore occasionale.

La successiva perquisizione personale operata nei confronti del 56enne ha permesso di rinvenire ulteriori 15 grammi di hashish suddivisi in nove dosi.

