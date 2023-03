Nonostante avesse dei precedenti penali per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi e in materia di stupefacenti, non si era arreso e aveva avviato un’attività di spaccio di cocaina: la vendeva al dettaglio, come se fosse un mercato fiorente, in varie zone di Santa Maria Capua Vetere. A contraddistinguerlo era un’autovettura Peugeot 3008 di colore nero. Ma qualcuno se ne era accorto e aveva avvertito la polizia di Caserta, la quale era già in allerta e stava indagando sullo spaccio di droga nella provincia. Così, ieri, è stato arrestato un 51enne di origini partenopee, ma di fatto domiciliato nel comune di Santa Maria Capua Vetere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E' bastata una mirata attività info-investigativa agli agenti del commissariato di Aversa, invece, per fermare un uomo di 45 anni che era solito spostarsi a bordo di una Fiat Panda di colore chiaro nel comune di Villa di Briano: gli agenti avevano fatto caso che si era stato avvicinato da un’autovettura Seat di colore blu. Lo spacciatore arrestava la marcia, scendeva dall’auto e a piedi si avvicinava al conducente della Seat consegnandogli quanto aveva tra le mani, ricevendo in cambio una banconota da 20 euro. Perquisito l'uomo della Fiat Panda, è stato trovato in possesso di 94 grammi di cocaina. Inoltre, nella tasca della giacca indossata, venivano rinvenute banconote per una somma di 425 euro.