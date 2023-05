Spaccio di crack e marijuana, arrestato 29enne di Succivo

Droga spacciata a Sant'Arpino, in centro ma anche nelle piazzette limitrofe. I carabinieri di Marcianise hanno scoperto il giro di cessione di sostenze proibite e hanno arrestato un giovane: si tratta di Angelo D'Ambra di Succivo, di 29 anni scoperto con trenta grammi di hashish e dieci di marijuana.

Un vero problema quello dello spaccio e della detenzione di droga nella provincia di Caserta.

Solo qualche mese fa, fu un diciottenne a essere controllato con la droga.

Le forze dell'ordine lo scoprirono mentre se ne andava a spasso a bordo di una Panda con la droga a caccia di clienti. E come «nascondiglio» utilizzava il bambino per non destare sospetti. Ma sulla sua strada trovò i carabinieri che lo fermarono a Grumo Nevano, comune confinante con quello in cui risiede. Raffaele C. di Sant’Arpino lo hanno trovato con una dose di marijuana che il neo maggiorenne aveva negli slip. Fu trovato anche un foglio sul quale erano riportate le operazioni di acquisto e vendita di droga, una sorta di lista movimenti.

Due annio fa, invece, un giovane di Sant’Antimo fu arrestato per aver utilizzato un coltello per minacciare diciassettenne di Succivo nella villa comunale di Sant’Arpino ferendolo lievemente ad una gamba con una prognosi di 15 giorni.