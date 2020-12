La polizia di Stato di Caserta s. ha denunciato D.A., cittadino italiano del ’83, abitante nel comune di Sessa Aurunca, per detenzione a fini spaccio di sostanza stupefacente.

Nella mattinata di giovedì, gli agenti hanno fatto irruzione in località Sorbello, tenimento del comune di Sessa Aurunca, presso l’abitazione del D.A., con pregiudizi di polizia, e hanno rinvenuto all’interno della camera da letto due grammi di hashish e un pezzetto di marijuana.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Spaccio di droga tra Maddaloni e la Valle,arrestati lo zio della... LA VIOLENZA Caserta, violenza sessuale sui minoriin un maneggio: arrestato... LA CAMORRA Libera la sorella di Zagariache pagava gli stipendi del clan

La persona fermata, accompagnata presso gli uffici di questo commissariato, veniva denunciata in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA