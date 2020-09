Nel pomeriggio di ieri la polizia di Caserta ha tratto in arresto Gassama Saikou, classe 1997, cittadino gambiano senza fissa dimora e irregolare sul territorio dello Stato. L’operazione di polizia è stata realizzata nell’ambito di un servizio della Squadra Mobile casertana per contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività di polizia ha visto la sua genesi nelle informazioni apprese sul territorio circa il fatto che l’arrestato si dedicasse all’attività di spaccio tra i comuni di Caserta e San Nicola La Strada. Dopo un breve servizio di osservazione, gli agenti dei falchi riuscivano a rilevare l’attività di spaccio e irrompevano con le moto in dotazione all’interno dei giardinetti riuscendo a bloccare Saikou immediatamente dopo una cessione di stupefacente.

Sottoposto a perquisizione personale, l'uomo occultava all’interno degli slip hashish e marijuana e 55 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio: è stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa dell’udienza di convalida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA