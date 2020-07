Nella serata di ieri, 22 luglio 2020, agenti della Squadra Mobile della Questura di Caserta ha tratto in arresto Graziano Grillo, 33enne originario di Caserta, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Gli agenti della sezione antidroga della Mobile hanno predisposto un servizio di polizia, cui hanno preso parte anche i colleghi dei falchi e una pattuglia della Volante. Giunti presso l’abitazione, simulando un controllo agli arresti domiciliari di Grullo, gli operatori hanno fatto irruzione nell’immobile ove lo stesso viveva e, individuata la sua stanza, hanno effettuato una perquisizione domiciliare al relativo interno. Già in quella sede sono state rinvenute, nella accertata esclusiva disponibilità del soggetto, diverse buste di cellophane dalle quali risultavano mancanti ritagli circolari (tipici del confezionamento delle dosi di stupefacente), un’agenda con nomi e cifre, la somma contante di euro 840 in banconote di vario taglio – di cui Grillo, disoccupato, non motivava la legittima provenienza – nonché un mazzo di chiavi che il soggetto aveva tentato di occultare.

Ulteriori approfondimenti hanno permesso di verificare che dette chiavi davano accesso a una cantina all’interno della quale, in particolare in un tombino, sono state successivamente rinvenute 20 dosi, ognuna singolarmente confezionata e termosaldata, e un involucro grande, anch’esso termosaldato, per un peso complessivo di 112,07 grammi di cocaina.

Date le modalità di confezionamento, la relativa titolarità è stata attribuita senza ombra di dubbio al Grillo che perciò, dopo gli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto e associato presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.

Per i medesimi fatti, in ragione delle condotte attuate, sintomatiche della sua compartecipazione all’illecita attività del GRILLO, è stato deferito in stato di libertà D.T.B, suo coinquilino.

