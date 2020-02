Tre cittadini del Gambia di 20, 23 e 28 anni, sono stati arrestati per spaccio di stupefacenti dai carabinieri a San Nicola la Strada, nei giardini della rotonda ubicata in r lunga e trafficata arteria che attraversa numerosi comuni del Casertano che si conclude nel capoluogo, a due passi dalla Reggia borbonica.



Dal primo gennaio è il 14esimo arresto per spaccio effettuato dai carabinieri della compagnia di Marcianise alla rotonda di San Nicola, luogo in cui da anni è presente un'attività di spaccio gestita soprattutto da immigrati africani; anche la polizia di Stato ha effettuato nella piazza di spaccio numerosi arresti, arrivando anche a fermare lo stesso pusher quattro volte.



I tre gambiani sono stati notati mentre prendevano un involucro in un cestino dei rifiuti, per consegnarlo ad un acquirente. Sono stati subito fermati; al termine dei controlli, i carabinieri hanno sequestrato vari grammi di hashish e marijuana e quasi 700 euro in contanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA