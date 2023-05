Spaccio di droga, fermato un 25enne nella villetta a San Nicola la Strada

Continuano senza sosta i controlli antidroga da parte dei carabinieri della Compagnia di Caserta. Sotto osservazione le zone “calde” dello spaccio come viale Carlo III e largo Rotonda a San Nicola la Strada. Scatta un nuovo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti: i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno beccato un 25enne in flagranza.

A finire in manette è stato un africano, proveniente dalla Sierra Leone. L’uomo è stato bloccato dopo aver tentato la fuga, nelle adiacenze della villetta comunale di San Nicola, dove stava cedendo una dose di hashish a un quarantanovenne casertano. Quest’ultimo è stato identificato e segnalato alle autorità competenti per la relativa violazione amministrativa.

La droga è stata recuperata e sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato ristretto ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.