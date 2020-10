Nel tardo pomeriggio di ieri, la polizia di Caserta ha tratto in arresto in flagranza di reato F.G. classe 1994.

L’operazione di polizia è stata realizzata nell’ambito di un servizio della Squadra Mobile casertana, predisposto al fine di contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, che, nonostante l’apparente ridimensionamento subito a seguito delle misure adottate per fronteggiare la pandemia da coronavirus, continua ad imperversare sul territorio.

Individuato il soggetto in via Correra, gli operanti effettuavano un servizio di osservazione discreta che permetteva di rilevare, di lì a poco, una cessione di sostanza stupefacente posta in essere da F.G. nei confronti di un acquirente; ne scaturiva l’intervento in esito al quale il giovane, unitamente all’acquirente, venivano bloccati e controllati.

Sottoposto a perquisizione personale era possibile appurare che il F.G., nella tasca destra del giubbotto, occultava cinque bustine trasparenti contenenti stupefacente; veniva fermata e sottoposta a controllo anche l’acquirente, la quale consegnava spontaneamente agli agenti una bustina trasparente, contenente anch’essa la medesima sostanza ritrovata indosso al F.G..

