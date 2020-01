I carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio a Castel Volturno arrestando quattordici persone, accusate di oltre duecento episodi di cessione di droga, in particolare cocaina, eroina e metadone.



Tra gli arrestati - tutti raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere - soprattutto ghanesi e nigeriani, ma figurano anche un italiano e un indiano. Gli acquirenti - è emerso - provenivano dal Casertano e dal Basso Lazio. Base operativa dei pusher, era il complesso immobiliare noto come Palazzi Grimaldi.



L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Ultimo aggiornamento: 14:09