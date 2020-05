Yahya Sanneh, classe 2000, cittadino gambiano irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Squadra mobile di Caserta.



L'uomo è stato fermato presso la rotonda di San Nicola la Strada immediatamente dopo una cessione di stupefacente. Sottoposto a perquisizione personale, all'interno degli slip occultava 27 bustine di marijuana e 50 euro in contati suddivisi in banconote di vario taglio.