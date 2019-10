Giovedì 3 Ottobre 2019, 10:41

Un uomo di 48 anni, Q.S. di Castelvolturno è stato arrestato in località Pinetamare dai carabinieri con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato notato in viale delle Acace con atteggiamenti sospetti. Una volta fermato e perquisito, i militari lo hanno trovato in possesso di oltre 56 grammi di cocaina e 2 grammi di eroina, oltre 150 euro in contanti ritenuti frutto dell'attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato. Il 48enne è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.