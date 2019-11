© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cittadino somalo di 21 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato mentre spacciava nella zona dei giardinetti comunali di San Nicola La Strada nel corso di un servizio eseguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Marcianise, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti.L'extracomunitario, M.A., in Italia senza fissa dimora, è stato bloccato dai militari mentre cedeva una dose di hashish di 2,6 grammi a un acquirente occasionale. Lo spacciatore, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della somma in contante di 45 euro ritenuta provento dell'attività illecita, oltre ad altre quattro dosi dello stesso stupefacente, del peso di 30 grammi.L'arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.