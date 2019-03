Sabato 30 Marzo 2019, 12:06

Quindici giorni di chiusura e una denuncia penale e amministrativa per la titolare di un noto bar di Casaluce. Nel corso un articolato servizio di polizia giudiziaria, del commissariato di polizia di Aversa, finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti sono stati controllati tre giovani all'interno dei locali del noto esercizio commerciale. I tre venivano trovati in possesso dl hashish mentre la titolare veniva denunciata per alcune violazioni amministrative che sono state oggetto di opportune segnalazioni agli organi competenti.Alla luce della gravità dei fatti e nel preminente interesse all'ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica il questore dl Caserta, Antonio Borrelli, preso atto delle violazioni penali ed amministrative accertate nel bar di Casaluce, procedeva alla sospensione per 15 giorni delle licenze del bar e della sala scommesse rilasciate alla titolare.