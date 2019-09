Un uomo di 51 anni, Q. F. residente a Caserta, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, che ha beneficiato degli arresti domiciliari, è stato fermato in via Ruggiero mentre cedeva una dose di cocaina due ragazzi segnalati come assuntori alla prefettura di Caserta. Nel corso della perquisizione sia domiciliare che personale, l'arrestato è stato trovato in possesso di 4,5 grammi di cocaina sequestrati dai militari.

Domenica 8 Settembre 2019, 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA