Sabato 30 Marzo 2019, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spacciava droga nel Royal Residence di Pinetamare, arrestato pregiudicato del Gambia.Faye Baboucarr, classe 1966, in Italia senza fissa dimora, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Castel Volturno mentre cedeva cocaina ad alcuni tossicodipendenti. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, nascondeva 23 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 8,74 grammi, e 50 euro in contanti, provento della citata attività illecita.