Domenica 19 Maggio 2019, 13:00

È stato arrestato 39enne che spacciava droga con la sua auto fuori ai locali della movida casertana. I carabinieri della Stazione di Macerata Campania hanno proceduto al fermo in flagranza del reato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente di G.F. 39enne residente a Casagiove.I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso l'uomo a bordo dell'autovettura mentre da tempo si dedicava allo «spaccio speedy», nei pressi di un noto locale casertano, ad un acquirente un involucro contenere cocaina per un peso complessivo di 0.5 grammi in cambio della somma di 20 euro. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di sottoporre a sequestro altre tre dosi di cocaina, materiale da confezionamento e un bilancino di precisione.G.F. è stato accompagnato agli arresti domiciliari a disposizione della competente autorità giudiziaria.