Giovedì 11 Luglio 2019, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre arresti per droga sono stati effettuati dai carabinieri in tre diverse circostanze. Raffaele D'Agostino 42 anni con divieto di dimora in provincia di Caserta è stato sorpreso dai militari appena usciva dalla Caffetteria Incontro di Aversa. Nel corso di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 10 grammi di «cocaina» all'interno del borsello che indossava.Carmine Liguori, 33 anni, di Orta di Atella, agli arresti domiciliari è stato sorpreso nella sua abitazione mentre cedeva alcuni dosi di hashish ad un acquirente occasionale. D'Agostino è stato arrestato e tradotto in carcere Liguori dopo il rito direttissimo è tornato agli arresti domiciliari. Una terza persona, un cittadino del Gambia, è stato sorpreso a vendere hashish nella villa comunale di San Nicola la Strada. Fermato, il 22enne sarà giudicato con rito direttissimo.