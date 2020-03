Nel silenzio della notte il crepitio delle fiamme sveglia e allerta il centro cittadino. In pochi minuti lo scenario è scioccante: in via Romeo le fiamme avvolgono interamente una casa. Sono le 4 della notte tra lunedì e martedì quando nella casa di Immacolata Massucci, 88enne originaria di Sessa Aurunca ma residente da tempo a Sparanise, si sviluppa il violento rogo.

Dopo l'allarme, l'intervento è stato pressoché immediato, anche grazie al fatto che la caserma dei carabinieri cittadina dista soltanto poche centinaia di metri dall'abitazione della signora Massucci. Sul posto i carabinieri e il personale del 118 hanno coadiuvato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti in due diverse squadre da Teano e da Caserta con ben 3 automezzi. I 12 uomini delle fiamme rosse sono riusciti a domare il fuoco dopo un lungo intervento, riuscendo a portare fuori dall'abitazione dell'88enne. Ma nonostante i tempestivi tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario per la donna non c'è stato niente da fare. Le fiamme non erano arrivate a lambire il corpo, ma Immacolata Massucci era probabilmente già morta a causa delle esalazioni di fumo. All'ingresso nell'abitazione, infatti, la struttura era ormai completamente devastata e una coltre tossica avvolgeva tutti gli ambienti. E' perciò possibile che l'anziana non sia più riuscita a respirare, prima di darsi alla fuga una volta resasi conto di ciò che stava accadendo.

Per ricostruire l'accaduto, stanno lavorando i carabinieri insieme ad una squadra di indagine dei vigili del fuoco: dai primi rilievi sembrerebbe che a scatenare le fiamme sia stata una piccola stufa alogena posizionata vicino al letto. Forse la stufa era troppo vicina alle coperte, che in qualche ora hanno preso fuoco facendo propagare l'incendio in pochi minuti. Ulteriori dettagli saranno svolti in queste ore e a fornire una chiave di lettura più lucida del decesso sarà l'autopsia della salma della signora Immacolata Massucci. Intanto la città ieri si è svegliata ferita e con la voce rotta, dopo il tam tam che di casa in casa ha diffuso la notizia della tragedia. Così, già dalle prime ore del mattino a Sparanise quasi tutti sapevano della morte della signora Massucci. Chi vive nella zona invece racconta di un'incendio spaventoso, che ha preoccupato anche i vicini durante quelle drammatiche ore, quando si temeva una propagazione ulteriore delle fiamme. D'altronde, non è il primo caso simile che si registra nell'agro caleno. Lo scorso dicembre a Vitulazio intorno alle 21 una violenta esplosione aveva causato un incendio in una palazzina in viale Dante. In quel caso, dopo il boato avvertito in tutto il paese, il palazzo era stato letteralmente sventrato, mentre alcune auto parcheggiate in strada erano state gravemente danneggiate. Soltanto per un caso fortuito non si registrò nessuna vittima o ferito grave. Dalle indagini di carabinieri e vigili del fuoco emerse che la bombola utilizzata dalla famiglia non era a norma. Così le attività proprio a Vitulazio nelle settimane successive portarono al sequestro di 119 bombole di GPL pronte per essere immesse in commercio, risultate, prive del titolo di possesso e del collaudo e revisione.

