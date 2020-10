Una notte di terrore, una rapina in auto e una giovane coppia sotto choc. E' accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, quando nella prima periferia della città una giovane coppia appartata nella propria auto viene minacciata, aggredita e rapinata da una banda senza scrupoli. In tre con il volto coperto da passamontagna si avventano contro la vettura, sfondano i vetri e colpiscono l'uomo al volto ripetutamente. Estraggono il coltello e si fanno consegnare tutto il denaro, oggetti di valore e cellulari. Dalle testimonianze delle due vittime i malviventi sarebbero provenienti dall'est Europa: l'accento tipicamente balcanico rilevato durante le minacce ai due fidanzati non lascerebbe spazio a dubbi. Soltanto dopo aver terrorizzato per alcuni minuti la coppia, la banda si è dileguata a piedi facendo subito perdere le tracce. Inutile è stato l'immediato allarme lanciato alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione, che hanno raccolto la denuncia, e i medici del 118 per prestare le prime cure ai due, che non fortunatamente non hanno riportato lesioni ma si trovavano in stato di forte choc.

Una dinamica tremendamente simile a quella accaduta non molto tempo fa a Pignataro, quando un weekend di relax si era trasformato in una notte di terrore. Anche in quella occasione nella tarda serata una coppia, che si trovava in auto nei pressi del rinnovato campo sportivo di via Tuoro, è stata aggredita da una banda di tre uomini. I criminali, tutti con il volto coperto, sono spuntati dal buio delle campagne circostanti, scagliandosi contro la vettura della coppia. Probabilmente con una pietra uno di loro ha distrutto il cristallo dell'auto mandandolo in frantumi. Dopo il devastante e improvviso impatto, i tre minacciano e aggrediscono i due con un coltello, facendosi consegnare contanti e oggetti di valore. Alla fine il malloppo della rapina sarà esiguo: soltanto 30 euro in banconote e due cellulari. Sia per la modalità che per il numero di criminali potrebbe dunque trattarsi proprio della stessa banda che aggredisce le coppiette appartate in aree periferiche dell'agro caleno. I due episodi inquietanti testimoniano la crescente spregiudicatezza di alcune frange criminali sul territorio. In particolar modo se si considerano le vittime «scelte» per le rapine e gli esigui bottini. Basti pensare che negli ultimi mesi sono stati innumerevoli le abitazioni, attività commerciali e stabilimenti presi di mira indiscriminatamente.



E mentre le indagini delle forze dell'ordine stanno cercando di trovare dei legami tra i diversi episodi e di risalire agli autori della «banda delle coppiette», proprio Pignataro deve fare i conti con un altro episodio di violenza, seppur diverso nelle forme e nelle modalità. Giovedì mattina, infatti, un giovane è stato trovato inerme a terra sul ciglio della strada alla periferia della cittadina. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il ragazzo è stato prima malmenato e poi abbandonato in strada. Resta ancora un giallo il motivo dell'aggressione, ma sembrano esserci ragioni - incredibile ma vero - legate al cibo. L'uomo, un giovane immigrato nordafricano, stava cenando con alcuni operai, suoi colleghi, quando una discussione legata alla divisione del cibo si è trasformata in una rissa. A quel punto il giovane sarebbe stato aggredito da almeno tre uomini, sembra di nazionalità rumena.

