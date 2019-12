Un volo d'aquila della polizia municipale nell'area industriale e nelle zone economiche alla scoperta delle sacche di evasione e irregolarità. Si potrebbe sintetizzare così il duplice scopo del blitz dei caschi bianchi guidati dal Comandante Giovanni Fusco conclusosi nei giorni scorsi.



L'operazione, che si è svolta in un lungo periodo e che ha visto impegnate molte delle forze della Municipale, ha voluto censire e verificare le attività produttive presenti in città. Gli esiti dell'indagine, d'altronde, ha avuto spunti interessanti. Nel mirino sono finite decine di aziende locali e sette sono finite nei guai: cinque attività produttive non avevano fatto comunicazione al Suap con conseguente evasione dei tributi locali, mentre un'impresa non aveva i titoli urbanistici per lo svolgimento dell'attività. Un'altra, invece, è stata sospesa a causa della presenza di una piattaforma di rifiuti, presente da 20 anni sul territorio che, a seguito degli accertamenti del comandante Fusco, ha ricevuto un provvedimento interdittivo dalla Regione Campania per la messa a norma dell'impianto. Il sindaco Salvatore Martiello l'ha definita «un'importante operazione di verifica», aggiungendo che «oltre a garantire maggiori entrate per l'ente, questa operazione ci fa stare più tranquilli sul controllo delle attività di gestione rifiuti presenti da anni sul nostro territorio». Il censimento delle imprese esistenti nell'area industriale e la verifica della regolarità ai fini della tassazione locale, d'altronde, si inserisce in un più ampio piano di recupero dell'area industriale intrapreso negli ultimi anni dal Comune. Proprio un anno fa l'Ente aveva ottenuto un finanziamento regionale di ben 620mila euro per il rifacimento delle strade. Tra le arterie individuate per i lavori tratti strategici non soltanto per la viabilità urbana ma anche per i collegamenti commerciali e industriali nel territorio. Viale Medaglia d'oro, viale G. Merola e viale monsignor Maranta sono le tre strade percorse quotidianamente da centinaia di mezzi e che da anni necessitano di interventi. Ma è la Strada Provinciale 28, arteria di collegamento Casilina-Appia e primo tratto dell'asse di connessione per tutto l'alto Volturno al litorale Domitio, lo snodo più importante. Nell'ottobre del 2016 il sindaco aveva firmato un primo protocollo d'intesa con l'Asi di Caserta per colmare il ritardo infrastrutturale e promuovere le condizioni necessarie per lo sviluppo dei servizi alle imprese. Nel documento dell'Asi si prevedevano innanzitutto l'allaccio alla condotta dell'acqua potabile, la banda ultralarga, l'illuminazione e alcuni servizi specifici per le aziende della zona. Ed era inoltre stato messo in atto un serrato monitoraggio delle forze dell'ordine per combattere il dilagante fenomeno della prostituzione in continua espansione proprio nell'area industriale. Nel 2017, invece, l'installazione di lampioni della pubblica illuminazione nell'area di via Posta Vecchia, arteria a ridosso della Statale Appia su cui insistono alcune attività commerciali. Sono stati questi gli interventi che hanno caratterizzato i tentativi di rilancio della zona Asi di Sparanise.



E in effetti da Sparanise a Pastorano, passando per l'ex fiorente zona Asi di Pignataro Maggiore, in questi dieci anni di crisi l'agro caleno ha subito una desertificazione produttiva senza precedenti, che ha comportato la perdita di migliaia di posti di lavoro e un'agonia produttiva che forse soltanto negli ultimi mesi ha avuto un lieve rallentamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA