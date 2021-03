Sparanise, elicottero caduto preghiere per il pilota ferito

Una comunità intera resta col fiato sospeso. Dopo il tragico incidente in elicottero di sabato pomeriggio in cui ha perso la vita la 50enne Rosa Sapio, a Sparanise la notizia è rimbalzata di casa in casa in poche ore. In città sono in tanti, tantissimi, ad essere in ansia per le condizioni di Elio Sorvillo (nella foto), l'imprenditore edile che guidava il mezzo e che ha tentato un disperato atterraggio d'emergenza dopo alcuni problemi tecnici. Il 68enne è tuttora ricoverato nel reparto di medicina d'urgenza al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ma riporta ferite multiple a gambe e torace: le sue condizioni restano gravissime. Molto conosciuto in paese, dove da sempre lavora nell'impresa edile Mirage Immobiliare, Sorvillo è un pilota esperto con migliaia di ore di volo alle spalle. Nel pomeriggio di sabato era lui a pilotare il Robinson R22 per un giro turistico lungo la valle che circonda il fiume Volturno. L'imprenditore e la 50enne di Marigliano decollano dal campo di volo di Piana di Monteverna, in direzione agro caleno. Poco prima delle 19, proprio mentre sorvolava il monte Salemme arriva l'sos di Sorvillo - che via radio comunica un problema tecnico del motore e annuncia che avrebbe tentato un atterraggio d'emergenza. Una manovra evidentemente non riuscita. L'elicottero perde rapidamente quota e si schianta sul rilievo roccioso del monte Salemme - a poca distanza dal vecchio convento dedicato a Mariadi Gerusalemme. I residenti di Bellona riferiscono di un boato sentito in maniera nitida in località Vign, zona dello schianto.

Quando scattano le operazioni di soccorso è già buio: carabinieri, sanitari e la squadra Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco faticano non poco per individuare in una zona particolarmente impervia la carcassa dell'elicottero. Lo scenario è scioccante: nella babele di lamiere l'uomo e la donna si trovavano già fuori dall'abitacolo, sbalzati fuori nell'impatto. Secondo le prime ricostruzioni, quando i soccorritori arrivano sul posto la donna - anche se in condizioni gravissime - era ancora viva e stava parlando al telefono con il marito. I soccorsi sono immediati ma le ferite riportate erano troppo profonde e Rosa Sapio muore poco dopo. Anche Sorvillo appare subito in condizioni disperate, ma viene trasportato d'urgenza all'ospedale di Caserta, dove si trova tuttora. Ma per una ricostruzione dettagliata sul tipo di complicazioni registrate si dovranno attendere le analisi sulla scatola nera e le informazioni sull'itinerario percorso, oltre ai risultati dell'autopsia sul corpo della 50enne. A coordinare l'inchiesta sarà la Procura di Santa Maria Capua Vetere, con la collaborazione di esperti dell'Aeronautica.

In queste ore l'intera comunità di Sparanise sta esprimendo profonda vicinanza al costruttore, che lotta tra la vita e la morte. Tantissimi i messaggi di solidarietà, in cui ricorre il sibillino ma sentito «Forza Elio» e svariate preghiere. Tra queste, figura anche quella del sindaco Salvatore Martiello. Proprio per il lavoro ultradecennale nel settore edilizio, Sorvillo è molto conosciuto non solo a Sparanise ma anche nel circondario. Per questo la vicenda ha riscosso parecchio clamore anche nei paesi dell'agro caleno, da Pignataro a Calvi passando per la stessa Bellona - luogo dell'incidente. Proprio qui, alcuni residenti riferiscono di una mobilitazione massiccia di forze dell'ordine e mezzi di soccorso nel tardo pomeriggio di sabato: «Abbiamo contato almeno 6 mezzi di soccorso. Si è capito subito che era successo qualcosa di grave». E dopo la morte di Rosa Sapio, la vita di Elio Sorvillo è appesa a un filo. «Coraggio Elio, tu sei forte, preghiamo per te», si legge in uno dei tanti messaggi.



