Sparatoria a Casal di Principe contro il cancello della casa di Sandokan

Notte di fuoco a Casal di Principe. Un giovane dal volto travisato, a bordo di un’auto scura ha sparato colpi di mitragliatrice in piazza Mercato, pochi minuti prima della mezzanotte mentre la piazza era piena di persone. Ieri notte, altri colpi, probabilmente della stessa arma, sono stati esplosi contro il cancello della famiglia Schiavone, in via Bologna, nella casa ora abitata da Libero Emanuele Schiavone e da suo fratello Ivanhoe. I due episodi, secondo gli inquirenti, potrebbero essere collegati e l’autore potrebbe essere lo stesso.

Stamattina, intanto, il sindaco uscente Renato Natale ha voluto organizzare un flash mob con tutti i candidati sindaci di questa tornata elettorale, i loro sostenitori. Accorsi all’appello lanciato sui social, anche l’ex sindaco di Aversa Alfonso Golia e il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero. «È la dimostrazione che non abbiamo paura e che rigettiamo subito al mittente qualsivoglia tentativo di intimidire o di inquinare il libero voto», ha detto Natale definendo gli autori dell’episodio, sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri e del commissariato di polizia di Casal di Principe, come degli «imbecilli per i quali sono necessarie cure psichiatriche perché solo chi non è sano di mente, può pensare che gli venga concesso di farci tornare al passato».